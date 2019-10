Açores/Mau Tempo

O presidente da Câmara de Santa Cruz das Flores, nos Açores, afirmou hoje que a passagem do furacão "Lorenzo" provocou "danos avultados" em vias, habitações, no património municipal e no porto, tendo sido necessário proceder a três realojamentos.

"A sinalização rodoviária está praticamente danificada, árvores caídas, estradas interrompidas e edifícios públicos, como escolas, o ginásio, o museu e o auditório também estão bastante danificados", disse à agência Lusa José Carlos Mendes, salientando que o concelho foi "atingido severamente".

De acordo com o autarca, estão "a decorrer trabalhos de limpeza", com o objetivo de tornar "as vias circuláveis, mas sempre com algumas precauções".