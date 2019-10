LE

O treinador do Sporting de Braga, Ricardo Sá Pinto, defendeu hoje que a concentração vai ser a chave do jogo com o Slovan Bratislava, na quinta-feira, da segunda jornada do grupo K da Liga Europa de futebol.

"Não nos desequilibrarmos nunca, é proibido alimentarmos a esperança a este adversário. que vai estar à espera da sua oportunidade, a chave vai ser a concentração ao longo de todo o jogo", afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

As duas equipas lideram o grupo, com três pontos, depois de o Sporting de Braga ter ido a Inglaterra vencer o Wolverhampton por 1-0 e de os eslovacos baterem, em casa, os turcos do Besiktas por 4-2.