Actualidade

Mais de 40 filmes portugueses, um ciclo histórico sobre cinema alemão, um alerta para o Brasil e um novo projeto profissional são algumas das propostas do Festival Internacional de Cinema DocLisboa, que começa no dia 17.

"O DocLisboa continua a procurar trazer filmes de diferentes territórios, com linguagens diferentes e com relações não explícitas, que ajudem a compreender o mundo", afirmou Cíntia Gil, diretora do DocLisboa, hoje na apresentação pública da 17.ª edição.

Este ano o programa conta com 303 filmes, mas as competições oficiais estão mais reduzidas. A competição internacional é feita com 14 documentários que são "graciosas reviravoltas sobre si próprios", entre os quais a curta-metragem-manifesto "Eu não sou Pilatus", do ator e realizador luso-guineense Welket Bungué, e "Um filme de verão", da realizadora brasileira Jo Serfaty.