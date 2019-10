Actualidade

A diretora executiva do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), Beatrice Leanza, disse hoje à agência Lusa que pretende ver o museu, em Lisboa, a funcionar em "modo de celebração" com mais frequência, no futuro.

Na sua primeira aparição pública, um mês após o anúncio do início de funções no MAAT, a curadora e crítica de arte deu as boas vindas aos artistas e jornalistas presentes na apresentação das últimas exposições delineadas pelo anterior diretor, Pedro Ganhado.

Questionada pela Lusa sobre o trabalho que pretende desenvolver no MAAT, a curadora disse estar "muito entusiasmada com esta oportunidade" e, em particular, com a coincidência de o museu celebrar o terceiro ano de vida, este fim de semana.