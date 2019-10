LE

O treinador Ivo Vieira realçou hoje que o Vitória de Guimarães tem a "responsabilidade" de tentar vencer o Eintracht Frankfurt, na segunda jornada da Liga Europa de futebol, e corrigir o desaire com o Standard Liège (2-0).

O 'timoneiro' vitoriano lembrou o "desempenho muito aceitável em termos de qualidade de jogo" na Bélgica, na ronda inaugural do grupo F, e pediu aos seus jogadores um registo "idêntico", mas um resultado melhor no duelo de quinta-feira com os alemães, um adversário que ocupa o nono lugar num campeonato "forte".

"Temos a responsabilidade de fazer um resultado diferente, de, perante os nossos adeptos, sermos uma força maior. O Eintracht é uma equipa coletivamente fortíssima, com boas individualidades. Mas vamos dizer presente na discussão do jogo", frisou, na antevisão à partida marcada para as 20:00, no Estádio D. Afonso Henriques.