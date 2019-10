Actualidade

A Ordem dos Enfermeiros considera que o projeto de regulamento que define o ato próprio dos nutricionistas viola a lei e exclui os outros profissionais de saúde da prevenção e tratamento da doença.

A Ordem dos Nutricionistas colocou em consulta pública, até dia 09 deste mês, o projeto de regulamento que define o ato de nutricionista, sendo que depois dessa data o documento final será submetido à aprovação do conselho geral da Ordem.

Na sua pronúncia sobre o projeto de regulamento, a Ordem dos Enfermeiros recorda que o parlamento não chegou a apreciar e a votar o diploma que definia e regulava os atos do biólogo, do enfermeiro, do médico, do farmacêutico, do nutricionista e do psicólogo.