Actualidade

O Instituto Superior Técnico (IST) lidera um novo projeto europeu que pretende investigar o potencial da computação quântica para simular e analisar as experiências de colisão de partículas subatómicas da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN).

O projeto QuantHEP - Quantum Computing Solutions for High-Energy Physics - liderado por Yasser Omar, especialista em computação quântica, professor do departamento de Matemática do IST e coordenador do Grupo de Física da Informação e Tecnologias Quânticas do Instituto de Telecomunicações, em Lisboa -, foi um dos 12 projetos selecionados no concurso europeu QuantERA, de entre 85 projetos concorrentes.

"Este é o sétimo projeto europeu que o nosso grupo ganhou nos últimos sete anos, e vem consolidar a posição de liderança nacional e de destaque internacional que o Técnico e o Instituto de Telecomunicações têm no domínio emergente das Tecnologias Quânticas", disse Yasser Omar, citado num comunicado do IST.