Actualidade

A eliminação do Conselho Geral e o limite de três mandatos sucessivos para o presidente constam da proposta de revisão de estatutos da Associação Mutualista Montepio, que cria uma assembleia de representantes com 30 associados.

Hoje foi convocada para 04 de novembro, no Coliseu de Lisboa, a assembleia-geral extraordinária da Associação Mutualista Montepio Geral para alteração dos estatutos, para que fiquem em linha com o novo código mutualista, publicado no ano passado.

A proposta de alteração dos estatutos foi feita por uma comissão eleita em março e já foi analisado pelo Ministério do Trabalho, pelo que a convocação da reunião magna significa que teve 'luz verde' do Governo.