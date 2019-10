Açores/Mau Tempo

O primeiro-ministro, António Costa, solicitou hoje ao ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, que o represente na deslocação aos Açores, para analisar os danos provocados pelo furacão "Lorenzo", de acordo com uma nota do seu gabinete.

"O primeiro-ministro decidiu solicitar ao ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, que se desloque ao arquipélago [dos Açores], em representação do primeiro-ministro e do Governo da República", pode ler-se numa nota do gabinete de António Costa à comunicação social.

De acordo com o documento, a decisão surge por parte do primeiro-ministro "na sequência da ida, hoje de manhã, à ANEPC [Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil] e tendo em conta a informação e elementos recolhidos e os contactos que tem mantido permanentemente com o Presidente do Governo Regional dos Açores".