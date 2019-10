Açores/Mau tempo

Pelo menos uma dezena de famílias, todas na mesma rua, ficaram desalojadas na manhã de hoje, devido a inundações provocadas pela forte ondulação que se registou na ilha do Faial, devido à passagem do furacão "Lorenzo" pelos Açores.

Uma das situações mais complicadas verificou-se na Rua Conde d'Ávila e na Rua do Castelo, na freguesia das Angústias, que ficaram inundadas, ao nascer do dia, devido às grandes ondas do quadrante sul que entraram pela outrora protegida baía de Porto Pim, um dos ex-líbris da ilha, que hoje se transformou num cenário de destruição.

"Saí de casa para ver a rebentação das ondas junto ao Portão de Porto Pim, mas ainda não tinha chegado lá e tive de voltar para trás a correr, para não ser apanhado por outra onda", explicou à Lusa Hélio Escobar, morador naquela zona, que revelou ter ficado perplexo com o impacto da fúria do mar naquela zona.