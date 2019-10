Actualidade

A emissão de dívida soberana na África subsaariana mais do que duplicou no ano passado, subindo de 9 mil milhões de dólares em 2017, para 18,7 mil milhões em 2018, segundo o Banco Mundial.

No relatório sobre as Estatísticas da Dívida Internacional, hoje divulgado em Washington, lê-se que este aumento do endividamento, que exclui as emissões da África do Sul, a economia mais industrializada do continente, "foi liderado pelos maiores países exportadores de petróleo, como a Nigéria e Angola, a liderar a subida, emitindo 3,5 mil milhões de dólares [3,2 mil milhões de euros] e 5,4 mil milhões de dólares [4,9 mil milhões de euros], respetivamente".

Excetuando a África do Sul, o endividamento dos países da África subsaariana aumentou de 9 mil milhões de dólares (cerca de 8,2 mil milhões de euros) para 17,4 mil milhões de dólares (cerca de 15,9 mil milhões de euros).