Actualidade

O Ministério do Ambiente e da Transição Energética garantiu hoje que os resíduos de amianto estão a ser depositados cumprindo todas as regras, usando "as melhores técnicas", e de acordo com a lei.

A garantia, em comunicado enviado à Lusa, surge no seguimento da acusação da associação ambientalista Zero de que estão a ser feita descargas ilegais de amianto em aterros para resíduos não perigosos, podendo colocar em perigo a saúde e o ambiente.

Na resposta, o Governo diz que os resíduos de construção e demolição (RCD) contendo amianto "não estão a ser depositados nos aterros dedicados à receção de resíduos urbanos (nomeadamente, domésticos)".