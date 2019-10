Açores/Mau Tempo

O presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, afirmou hoje que a destruição que se verificou no Porto das Lajes, nas Flores, com a passagem do furacão "Lorenzo", "põe em causa aspetos fundamentais como o abastecimento à ilha".

Numa nota divulgada pelo Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro destaca ainda o facto de a passagem do furacão "Lorenzo" pelo arquipélago, na madrugada e manhã de hoje, não ter provocado vítimas.

"A segurança das pessoas foi o principal. O facto de, até este momento em que estou a falar, não haver vítimas a registar, deve-se, em primeiro lugar, à responsabilidade com que cada um dos açorianos encarou este momento de provação", afirmou Vasco Cordeiro, citado no comunicado.