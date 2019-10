Actualidade

A ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe não se demarcou hoje da possibilidade de vir a ser candidata às presidenciais de 2021 no seu país.

Questionada pela Lusa sobre se haveria a possibilidade de ser candidata às eleições presidenciais no seu país, após a reunião que teve hoje com o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), na sede daquela organização, em Lisboa, Elsa Maria Teixeira de Barros Pinto afirmou: "O futuro o dirá".

Embora ressalvando que ainda era muito cedo para pensar no assunto, e afirmando estar agora "com a agenda virada para os Negócios Estrangeiros", a governante de São Tomé e Príncipe admitiu que no futuro poderá ponderar a possibilidade de ser candidata.