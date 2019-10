Actualidade

A consultora Fitch Solutions antecipa que o rácio da dívida pública de Angola se mantenha acima dos 80%, em défice orçamental e com crescimento anual de cerca de 2,5% do PIB durante a próxima década.

De acordo com uma análise de longo prazo da situação estrutural das finanças públicas angolanas, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, esta consultora detida pelo mesmo grupo que é dono da agência de 'rating' Fitch estima que o desequilíbrio nas contas públicas se mantenha, pelo menos, até 2028.

"O colapso nos preços do petróleo entre 2014 e 2016 deixou o Governo de Angola com um peso da dívida estruturalmente mais alto, que acreditamos vai pesar na posição orçamental durante o nosso período de análise mais prolongado", escrevem os analistas, acrescentando que "a dívida pública, incluindo a detida pela companhia petrolífera nacional, era de apenas 39,8% do PIB em 2014, mas vai rondar os 82,6% durante a próxima década".