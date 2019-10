Actualidade

A comissão de revisão de estatutos da Associação Mutualista Montepio afasta a necessidade de eleições antecipadas para os atuais órgãos sociais, segundo a proposta conhecida, e que o primeiro mandato da nova Assembleia de Representantes seja curto.

Hoje foi convocada, para 04 de novembro no Coliseu de Lisboa, a assembleia-geral extraordinária para alteração dos estatutos da mutualista, para ficarem em linha com o novo Código das Associações Mutualistas, depois de a proposta de alteração dos estatutos feita pela comissão de revisão de estatutos, eleita em março, ter tido 'luz verde' do Ministério do Trabalho.

Segundo a proposta de novos estatutos, publicada hoje no portal da Mutualista na Internet, a Associação Mutualista Montepio Geral terá quatro órgãos sociais: assembleia-geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Assembleia de Representantes. Desaparece o Conselho Geral.