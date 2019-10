Actualidade

Cinco litografias de Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) adquiridas num leilão mecenático para integrar no museu, em Lisboa, vão estar em exibição a partir de novembro, revelou hoje a organização.

Contactada pela agência Lusa, a organização do leilão, em parceria com a Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva, que gere o museu, indicou que foram angariados 3.500 euros para comprar as obras.

O leilão foi realizado na Praça Central do Centro Colombo, pela Cabral Moncada Leilões, no âmbito da 9.ª edição de "A Arte Chegou ao Colombo", que apresentou uma exposição dedicada a Vieira da Silva.