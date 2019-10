Açores/Mau tempo

O vice-presidente da Câmara das Lajes do Pico, na ilha açoriana do Pico, disse hoje que as cerca de cem pessoas desalojadas, provisoriamente, por causa do furacão "Lorenzo" poderão regressar a casa "nas próximas horas".

"As pessoas foram desalojadas por uma questão preventiva e não porque as suas casas tivessem algum dano. Podiam ter tido se a evolução do mar fosse sempre naquele ritmo, o que, felizmente, não aconteceu. Nas próximas horas poderão regressar" a casa, referiu à agência Lusa Nélson Macedo.

O governante explicou foram retiradas provisoriamente das Lajes do Pico 93 pessoas, das quais 50 foram encaminhadas para uma escola e as restantes ficaram em casa de familiares.