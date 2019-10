Eleições

O candidato do Reagir-Incluir-Reciclar (RIR) afirmou hoje que, depois da "pré-época" que foi a corrida às presidenciais, "tem a certeza" que surpreenderá "muita gente" nas legislativas com um partido "arrancado a ferros" que "terá o voto do povo".

"Sou único partido que não precisa de bandeiras nem tambores nem megafones. [Em campanha] sinto-me no meu habitat natural porque o RIR é o partido em que o único cartaz é a rua. Estou confiante porque tem corrido muito bem", disse à agência Lusa, Vitorino Silva, conhecido por Tino de Rans.

Num dia dedicado ao setor das pescas, agricultura e produção, já no concelho da Maia, mas depois de visitar a lota de Matosinhos e o mercado de Angeiras e antes de rumar a uma zona de vacarias ainda no distrito do Porto, o líder do RIR recordou que nas presidenciais obteve 152 mil votos, eleições que vê como a "pré-época" para o ato eleitoral de domingo.