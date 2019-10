Açores/Mau tempo

O período crítico do furacão "Lorenzo" nos Açores já terminou, mas durante o resto do dia de hoje ainda se vai sentir na região a sua influência em termos de agitação marítima e vento, disse à Lusa fonte do IPMA.

Vanda Costa, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), referiu, cerca das 16:00 locais (17:00 em Lisboa), que os avisos vermelhos foram entretanto levantados e que "já se está numa fase de diminuição de todos os parâmetros".

Segundo a especialista, "consoante o afastamento do 'Lorenzo' do arquipélago, haverá diminuição do vento", sendo que a agitação marítima "é a que leva mais tempo a diminuir".