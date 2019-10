Tancos

A coordenadora do Bloco de Esquerda considerou hoje que "os vários partidos já mostraram a sua posição" sobre Tancos, esvaziando o argumento para uma reunião inédita da Comissão Permanente parlamentar antes das eleições, garantindo não esquecer o caso.

"O argumento da direita, para uma reunião que seria inédita - nunca aconteceu a tão pouco tempo das eleições -, era que era necessário que todos os partidos mostrassem a sua posição claramente sobre esse assunto. Os vários partidos já mostraram a sua posição e o Bloco de Esquerda têm-no feito ao longo da campanha", considerou Catarina Martins.

A dirigente do BE falava no final de uma visita ao Centro de Medicina do Sono, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, tendo sido questionada sobre a decisão tomada hoje, em conferência de líderes, de marcar o debate sobre Tancos na Comissão Permanente para a próxima semana, já depois das eleições, o que mereceu críticas da direita.