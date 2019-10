LE

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garantiu hoje que a sua equipa só pensa "jogo a jogo" na presente Liga Europa em futebol, estando claramente focada no jogo de quinta-feira com o Feyenoord, em Roterdão.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida de quinta-feira, para a segunda jornada do grupo D da Liga Europa, Sérgio Conceição, questionado sobre se já falou com o seu plantel sobre o facto de a próxima Supertaça europeia se realizar no Estádio do Dragão e o FC Porto poder assim disputá-la em 'casa' se vencer a Liga Europa -, sorriu e admitiu estar ao corrente desse dado, mas asseverou que só tem falado do trabalho jogo a jogo com os seus jogadores.

"Eu sei desse facto, até porque essa final vai ser no nosso estádio, mas não, não conversei ainda com os jogadores sobre isso. Conversamos diariamente sobre o trabalho que fazemos. (...) Nós temos tanto trabalho diariamente que focamos etapa a etapa, jogo a jogo, e claramente que agora toda a atenção vai para este jogo de amanhã [quinta-feira]", declarou.