Moçambique/Ataques

Um responsável do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (Gifim) indicou hoje que grupos armados que protagonizam uma onda de violência em Cabo Delgado receberam ajuda financeira via eletrónica, defendendo uma maior proteção dos sistemas de pagamento no país.

"Há estudos que demonstraram que o terrorismo em Cabo Delgado também é financiado através de meios eletrónicos, como o Mpesa [serviço financeiro móvel de muita adesão em Moçambique]", disse o diretor-geral do Gifim, entidade estatal, Armindo Ubisse.

Ubisse referiu o recurso aos meios de pagamento eletrónico no financiamento à violência em Cabo Delgado, norte de Moçambique, quando falava sobre o tema "Branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo", um evento promovido hoje em Maputo pelo banco moçambicano Millennium Bim.