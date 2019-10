Actualidade

Elisa Ferreira apresentou hoje as seis tarefas fundamentais, "algumas delas urgentes", que irá propor-se enquanto comissária da Coesão e Reformas no futuro executivo comunitário, prometendo trabalhar em cooperação com o Parlamento Europeu para não "deixar ninguém para trás".

Dirigindo-se aos eurodeputados, na declaração inicial da sua audição no Parlamento Europeu, a comissária indigitada por Portugal apresentou as seis "tarefas fundamentais", algumas delas "urgentes", que a presidente eleita, Ursula Von der Leyen, lhe confiou, nomeadamente a necessidade de "um acordo célere" com a assembleia europeia para que os programas das pastas que tutela possam estar a "funcionar em pleno" desde o primeiro dia.

"Um novo Fundo para uma Transição Justa será a nova tarefa imediata, inspirada pela proposta do Parlamento para apoiar regiões onde a transição para uma economia baseada na neutralidade carbónica é mais desafiante", indicou, prometendo uma proposta por parte da futura Comissão Europeia nos primeiros 100 dias do seu mandato.