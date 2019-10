Eleições

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, garantiu hoje que o partido assume, por inteiro, os últimos quatro anos, mas ressalva que não se pode responsabilizar pelas "decisões que foram tomadas completamente à margem do entendimento à esquerda".

No final de uma visita ao Centro de Medicina do Sono, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Catarina Martins foi questionada sobre as responsabilidades que o partido assume, ou não, em relação àquilo que correu mal durante a legislatura que agora termina.

"O Bloco de Esquerda orgulha-se deste caminho de quatro anos e assume-o por inteiro, com o que correu bem e com o que correu mal. Agora nós não podemos é assumir aquelas decisões que foram tomadas completamente à margem do entendimento à esquerda", afirmou.