Açores/Mau Tempo

A passagem do furacão "Lorenzo" pelos Açores provocou mais de 250 ocorrências e obrigou ao realojamento de 53 pessoas, mas o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil já foi desativado e a situação está a regressar à normalidade.

No mais recente balanço, realizado ao final da tarde em Angra do Heroísmo, o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves, anunciou que o Plano Regional de Emergência foi desativado às 17:00 locais (18:00 em Lisboa).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) também já levantou os avisos vermelhos, embora a meteorologista Vanda Costa tenha admitido que, até ao final do dia, ainda se vai sentir a influência do furacão "Lorenzo" em termos de agitação marítima e vento.