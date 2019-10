Actualidade

O Conselho de Ministros de Timor-Leste aprovou hoje a proposta final de Orçamento Geral do Estado para 2020 de 1,77 mil milhões de euros, dos quais 220,08 milhões são para salários.

Em comunicado, a presidência do Conselho de Ministros de Timor-Leste explica que o montante global visa cobrir as necessidades do programa e prioridades nacionais definidas pelo VIII Governo Constitucional.

Do total da verba, 220,08 milhões de euros são para salários, 673,73 milhões para bens e serviços, 417,66 milhões para transferências públicas, 48,599 para capital menor e 419,02 milhões para verbas de desenvolvimento.