Eleições

O presidente do PSD, Rui Rio, ironizou hoje que vai escrever ao líder do PS para que António Costa indique qual o social-democrata que poderá debater com Mário Centeno, e diz aguardar uma resposta nas próximas 24 horas.

Hoje, em Vila Franca de Xira, o ministro Mário Centeno, candidato a deputado pelo PS, afirmou, em declarações à Lusa, estar "à espera que o doutor Rui Rio responda" ao seu desafio para debater com ele os quadros macroeconómicos dos dois partidos.

"Não é o doutor Rui Rio que vai determinar com quem é que o candidato Mário Centeno vai debater", respondeu à Lusa, questionado por que motivo não iria debater com o também candidato a deputado pelo PSD, Álvaro Almeida.