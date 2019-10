Actualidade

A Presidência da República confirmou hoje que Marcelo Rebelo de Sousa viajará para o Vaticano no dia 5 de outubro para a elevação de Tolentino Mendonça a cardeal, após a cerimónia que assinala a implantação da República na Câmara de Lisboa.

"O Presidente da República partirá para Roma após as cerimónias comemorativas da Implantação da República, na Câmara Municipal de Lisboa, regressando a Portugal no mesmo dia", lê-se numa nota divulgada através do sítio da internet da Presidência.

O Presidente da República, expressou, no início de setembro, a sua intenção de estar presente consistório no qual José Tolentino de Mendonça será elevado a cardeal, e a deslocação foi autorizada pela Assembleia da República numa reunião da Comissão Permanente no dia 11 de setembro.