Eleições

O secretário-geral do PS fez hoje um veemente apelo para que ninguém olhe para as sondagens a pensar em que vai votar no domingo e prometeu estar concentrado nos problemas reais das pessoas e não "em questiúnculas".

António Costa falava no final de um comício com elevada assistência na Praça do Rossio, em pleno centro de Viseu, num discurso que abriu com elogios ao antigo campeão olímpico da maratona Carlos Lopes, que estava sentado na primeira fila, e à "entrega à militância do PS" do antigo ministro Jorge Coelho.

Na sua intervenção, tal como em anteriores comícios, o líder socialista considerou que nas eleições legislativas está em causa a continuidade do rumo seguido pelo atual Governo e a existência de estabilidade política em Portugal.