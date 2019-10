Actualidade

A 5.ª edição da Trienal de Arquitetura de Lisboa começa hoje com a inauguração de "Economia de Meios", uma das cinco exposições da programação, esta com curadoria de Éric Lapierre, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT).

Sob o tema "A Poética da Razão", a Trienal de Lisboa 2019 decorrerá até 02 de dezembro, com uma programação de cinco exposições, lançamento de livros, conferências, cinema e prémios.

"Economia de Meios" tem a curadoria do próprio curador-geral da Trienal, Éric Lapierre, e ficará patente até 13 de janeiro de 2020, para abordar uma das facetas da racionalidade da arquitetura, a questão central da edição deste ano.