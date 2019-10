Eleições/Balanço

O secretário-geral do PS fez sistemáticos apelos à estabilidade política após as eleições, colocando o seu partido como o ponto de equilíbrio do sistema, numa campanha em que os socialistas apanharam com "estilhaços" de casos judiciais.

Ao longo da campanha, António Costa manteve a sua ideia de recusar colocar a fasquia eleitoral do PS na maioria absoluta, mas, em contrapartida, fez sucessivas advertências sobre os riscos de os socialistas saírem das eleições de domingo próximo em posição de dificuldade para negociarem a formação do novo Governo.