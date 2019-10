Eleições/Balanço

O PSD vai continuar a apostar até domingo na bipolarização com o PS, apelando ao voto ao centro e dos indecisos, numa campanha feita à medida do líder Rui Rio e que ficou marcada pelo caso Tancos.

O presidente do PSD assumiu que queria uma campanha diferente, com menos "gritaria" e mais "esclarecimento", e na primeira semana tudo foi desenhado nessa lógica: almoços temáticos com poucas dezenas de pessoas e sessões de esclarecimento ao fim da tarde - que o partido designou de 'talk' - em capitais de distrito, para substituir os tradicionais comícios.

No entanto, as perguntas quase sempre sobre os mesmos temas - saúde, carga fiscal, educação - levavam o líder a apenas repetir, perante plateias diferentes, as medidas previstas no programa eleitoral do PSD.