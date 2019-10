Eleições/Balanço

A campanha do CDS para as legislativas foi feita ao ritmo dos quilómetros e das notícias do caso Tancos, que a líder, Assunção Cristas, dramatizou, e dos apelos ao voto no centro-direita, contra a "ameaça" das esquerdas.

Contra a maioria absoluta da esquerda e contra o voto útil no PSD, seu ex-parceiro de coligação, Assunção Cristas, líder do partido, tentou convencer os eleitores a "somar" no CDS, com a garantia, dada por diversas vezes, de que, em caso de maioria "do centro e da direita", haverá um entendimento com o partido liderado por Rui Rio, apesar de as sondagens darem intenções de voto reduzidas.

"Deem-nos força", "convença os amigos a ir votar", foi pedindo nos contactos de rua durante as duas semanas de campanha, em que também visitou fábricas para mostrar um Portugal "pela positiva", mas a que falta, foi argumentando, por vezes várias vezes ao dia, condições de competitividade para as empresas.