A campanha do PAN, feita com poucos meios e ainda sem grandes estruturas locais, focou-se no ambiente e no combate às alterações climáticas, deixando de fora temas como a saúde, a educação ou o emprego.

De carro híbrido e panfletos de papel reciclado na mão, André Silva percorreu o país de norte a sul, quase sempre encostado ao litoral e a temas associados à transição para uma economia descarbonizada, às alterações climáticas e à conservação, num momento em que estes temas estão também mais presentes na agenda pública.

Mas se aos jornalistas falava de ambiente (a maioria das iniciativas de campanha dirigiam-se para esta área), nas ações de rua, principalmente em Barcelos e Porto onde encontrou gente com quem interagir, as pessoas continuavam a associar André Silva às causas dos animais, fosse para o criticar, fosse para o elogiar ou para se queixarem dos preços da alimentação e dos serviços veterinários para os seus gatos e cães.