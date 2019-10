Eleições/Balanço

Em cada umas das dezenas de ações de campanha eleitoral da CDU, a mesma rotina: um ou dois minutos antes da hora marcada, surge a "carrinha funerária", como é jocosamente chamada, seguida da berlina prateada.

Dentro da viatura preta de nove lugares, escondido pelos vidros fumados, está o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, 72 anos, naquela que será a sua última volta nacional ao país em propaganda, caso deixe a liderança do partido no Congresso Nacional previsto para o final do ano de 2020. Acompanham-no o seu assistente pessoal, Jaime, atarefado a retocar um discurso, o motorista e um guarda-costas, todos funcionários do PCP.

A Mercedes Vito Tourer 116 CDI, alugada de propósito para a campanha e cuja mais espaçosa configuração interior com quatro autênticas poltronas atrás permite trabalhar ao computador e até imprimir documentos, é sempre meticulosamente acompanhada pela viatura oficial do PCP, o Toyota Avensis topo de gama onde seguem mais um motorista e dois seguranças, que compõem o grupo restrito, os "homens do presidente", trajando casacos escuros e óculos de sol.