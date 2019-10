Eleições/Balanço

Uma viagem pelas conquistas com marca do BE, enquanto mostrava tudo o que falta fazer, foi a aposta da campanha bloquista, com guerra declarada à maioria absoluta do PS e Catarina Martins longe dos casos e perto das causas.

Novo dia, novo tema do programa eleitoral do BE. Foi assim ao longo do período oficial de campanha, numa estratégia clara, desde o início, de tentar mostrar tudo o que foram os avanços desta legislatura com a "bandeira" do partido e, ao mesmo tempo, apelar ao voto nos bloquistas para fazer acontecer - tal como o slogan de campanha - "tudo o que falta".

Uma campanha "sem palavras ocas e sem provocações" foi a promessa deixada pela coordenadora do BE, Catarina Martins, no arranque corrida eleitoral, tendo a agenda sido desenhada para que nenhuma das propostas ou temas mais caros aos bloquistas ficasse de fora da volta ao país que, tal como prometido, contou com menos quilómetros do que as anteriores eleições.