Actualidade

A GNR deteve hoje um homem de 89 anos, em Paços de Ferreira, suspeito de ter matado a mulher, atingindo-a com dois tiros na cabeça, informou a força de segurança.

Segundo a fonte da GNR, o incidente ocorreu às 07:20 de hoje, na residência do casal, na localidade de Raimonda, naquele concelho do distrito do Porto, e a vítima tinha 92 anos.

O suspeito encontra-se no posto de Freamunde da GNR a aguardar a chegada da Polícia Judiciária.