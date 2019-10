Açores/Mau tempo

O presidente da Câmara das Lajes das Flores, nos Açores, manifestou-se hoje preocupado com os danos causados pelo furacão "Lorenzo" no porto, mas afirmou-se convicto da "rápida solução" do problema tendo em conta "o grande empenho" das autoridades.

"O porto é a situação que gera mais preocupação neste momento, porque tem um impacto muito grande quer em termos financeiros, quer na demora da reposição da estrutura, quer nos condicionalismos ao abastecimento regular do concelho e da ilha", disse o autarca das Lajes das Flores, concelho com cerca de 1.500 habitantes (a ilha tem ainda outro município, o de Santa Cruz).

Em declarações à agência Lusa, Luís Maciel explicou que a passagem do furacão, na quarta-feira, provocou no concelho danos "em habitações e vias", mas são situações que se conseguem resolver "num prazo relativamente curto".