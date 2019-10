Euro2020

(CORREÇÃO AO LONGO DO TEXTO COM REFERÊNCIA À ESTREIA DE RUBEN SEMEDO) Oeiras, Lisboa, 03 out 2019 (Lusa) - Ruben Semedo foi hoje chamado pela primeira vez à seleção portuguesa de futebol, para os jogos frente a Luxemburgo e Ucrânia, de qualificação para o Euro2020, enquanto Ricardo Pereira, João Mário, Bruma e André Silva regressaram às opções do selecionador.

Fernando Santos promoveu a estreia do defesa central dos gregos do Olympiacos e os regressos do defesa Ricardo Pereira, do médio João Mário e dos avançados Bruma e André Silva, em detrimento de João Cancelo, Daniel Carriço, Renato Sanches, Podence e Diogo Jota.

O defesa Pepe também integra os eleitos do selecionador Fernando Santos, depois ter sido dispensado devido a lesão na dupla jornada anterior - na qual a seleção campeã europeia venceu na Sérvia (4-2) e na Lituânia (5-1) -, e substituído por Ferro.