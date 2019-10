Açores/Mau Tempo

O presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, disse hoje que o trabalho para assegurar o abastecimento de alimentos e combustíveis à ilha das Flores, depois da passagem do furacão "Lorenzo", está "já a ser feito".

"Aquilo que precisa de ser feito está já a ser feito no sentido de garantir o abastecimento à ilha das Flores, numa solução que obviamente tem em conta esta realidade [de destruição do porto das Lajes das Flores], mas que vai garantir o abastecimento à ilha das Flores, seja em víveres, seja em géneros, em combustível", afirmou Vasco Cordeiro, em declarações aos jornalistas no porto das Lajes das Flores, durante uma visita ao local dos ministros Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e do Planeamento, Nelson de Souza.

Nesse sentido, explicou, a decisão do Governo Regional de decretar situação de crise energética "visa acautelar que não falte combustível na ilha", pois permite regular o consumo e, por essa via, "garantir que as reservas são suficientes até à concretização de uma solução".