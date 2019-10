Cofina/Media Capital

A Cofina espera que a compra da Media Capital esteja concluída no primeiro trimestre do próximo ano, de acordo com uma apresentação da operação aos investidores a que a Lusa teve hoje acesso.

Segundo o documento, a Cofina refere que a transação deve "ser concluída no primeiro trimestre de 2020".

Em 21 de setembro, a Cofina anunciou que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que detém na Media Capital, valorizando a empresa ('enterprise value') em 255 milhões de euros.