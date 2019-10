Óbito/Freitas do Amaral

O presidente do PSD, Rui Rio, recordou Freitas do Amaral, que hoje faleceu, como "um aliado" nos momnentos importantes do país, deixando-lhe "uma palavra de homenagem" durante um almoço de campanha.

No arranque do seu discurso perante uma plateia de empresários, em Vila Nova de Gaia (Porto), Rio disse ter acabado de receber "uma notícia triste", a da morte de Freitas do Amaral.

"Queria deixar aqui uma palavra de homenagem ao professor Freitas do Amaral. Nem sempre o PSD esteve de acordo com ele ou ele de acordo com o PSD, mas nos momentos importantes do país e do PSD o professor Freitas do Amaral foi um aliado", afirmou Rui Rio.