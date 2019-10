Actualidade

Um acelerador de partículas no Reino Unido está a ajudar a decifrar o conteúdo de papiros com 2.000 anos encontrados nas ruínas de uma cidade romana destruída por uma erupção do Vesúvio.

Os papiros da antiga Herculanum, situada perto da atual Nápoles, foram encontrados carbonizados no século XVIII nas ruínas de uma cidade coberta com cinza ardente do vulcão, que deixou as casas intactas.

O facto de não se poderem desenrolar sem ficarem destruídos levou a que fossem levados de França para Oxfordshire, no Reino Unido, onde está instalado um anel de 500 metros de circunferência chamado sincrotrão, que acelera eletrões até que produzam uma espécie de raio X potente que atravessa a matéria.