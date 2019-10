Açores/Mau tempo

O presidente da Câmara do Corvo afirmou hoje "não haver rotura de bens" na ilha decorrente dos danos provocados no porto da vizinha ilha das Flores, frisando que regressou "a normalidade" após a passagem do furacão "Lorenzo"

"O transporte de mercadorias ao Corvo é feito por via marítima a partir das Flores. Mas, não há nesta altura rotura de bens. E os danos no porto das Lajes das Flores não estão a provocar constrangimentos no abastecimento ao Corvo. Os comerciantes têm sensibilizado as pessoas para levarem [das lojas] o que é normal", disse José Manuel Silva em declarações à agência Lusa.

O autarca sublinhou que o porto da mais pequena ilha dos Açores "está operacional" e "aberto a navegação", apesar de ter sofrido alguns estragos.