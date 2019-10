Actualidade

O secretário-geral do PS manifestou-se hoje "muito satisfeito" com o parecer favorável do Parlamento Europeu para que Elisa Ferreira assuma o lugar de comissária europeia com a pasta da coesão e das reformas.

António Costa falava aos jornalistas em Mangualde, distrito de Viseu, depois de confrontado com o facto de a comissária indigitada por Portugal para o futuro executivo comunitário, Elisa Ferreira, ter merecido parecer favorável do Parlamento Europeu para assumir o cargo.

"Acho que é uma excelente notícia. Negociámos esta pasta para Portugal, não só pela conclusão do próximo quadro plurianual, mas, sobretudo, porque nos próximos cinco anos se vai discutir a reestruturação dos fundos comunitários para os sete anos seguintes", salientou o líder socialista.