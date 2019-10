Actualidade

A suspensão das obras na barragem do Alto Tâmega deixou no desemprego cerca de 90 pessoas da região, algumas das quais esperam regressar depois de retomados os trabalhos e de garantidas "todas as condições de segurança".

A Iberdrola informou que "foram parcialmente suspensas" as obras do aproveitamento hidroelétrico de Alto Tâmega em março, após ter "identificado condições geológicas no local não previstas durante a fase de estudo".

Em consequência, segundo números avançados pelo Sindicato da Construção de Portugal, esta suspensão afetou principalmente cerca de 90 trabalhadores deste território.