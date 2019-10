Eleições

O presidente do PSD considerou hoje, numa conversa com dirigentes associativos da academia do Porto, que a redução das propinas no ensino superior "não faz sentido nenhum" e defendeu uma flexibilização do acesso à medicina.

"Muito claramente, eu sou contra a redução que se fez das propinas. Não acho que faça sentido nenhum a partir do dia 06 de outubro", quando se disputam as eleições legislativas, afirmou Rui Rio, numa conversa que juntou representantes dos alunos das instituições de ensino superior do Porto, que decorreu no Polo Zero da Federação Académica do Porto.

Na ótica do líder social-democrata, esta "foi uma medida eleitoralista, sem sentido nenhum", e foi posta em prática com o objetivo de "a denominada 'geringonça' conseguir votos de esquerda" para domingo.