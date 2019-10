Actualidade

O líder parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, é o primeiro dos cinco pré-candidatos à liderança do partido a anunciar a entrega das assinaturas necessárias para formalizar a candidatura, informou o partido hoje num comunicado.

A entrega das assinaturas à Comissão de Mandatos do XIII Congresso Ordinário da UNITA, (União Nacional para a Independência Total de Angola) vai ser feita na sexta-feira, em Viana (Luanda).

Adalberto da Costa Júnior, atual líder do grupo parlamentar da UNITA, é apontado como um dos favoritos à sucessão do atual presidente, Isaías Samakuva, tendo a sua candidatura recebido um manifesto de apoio subscrito por 126 militantes destacados do partido.