Actualidade

O festival AngraJazz arranca hoje em Angra do Heroísmo, nos Açores, com expectativas de casa cheia nos três dias da sua 21.ª edição, que conta com nomes como Allan Harris, Miguel Zenón e Frank Kimbrough.

"Temos casa quase cheia. Os bilhetes têm-se vendido muitíssimo bem, melhor do que nos anos anteriores e esperamos ter de facto um grande festival, à altura dos anteriores", adiantou, em declarações à Lusa, José Ribeiro Pinto, da associação cultural AngraJazz, que organiza o festival.

Este ano, o cartaz do festival começou a ser divulgado em março na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) e com anúncios em revistas internacionais desde maio, o que a organização acredita ter contribuído para que mais pessoas tivessem programado visitas à ilha Terceira para assistir ao AngraJazz.